درجات الحرارة دون الصفر.. ثلوج وصقيع بهذه المناطق غدا

ستعرف أغلبية المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقسا جد بارد، حيث ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى دون الصفر، في بعض الولايات.

وحسب مخرجات النماذج الجوية للرصد الجوي، ستكون الوضعية الجوية غير مستقرة، خلال الساعات القادمة، شتوية ممُطرة، وتساقط ثلوج، بالمناطق الشمالية للوطن.

وستعرف الولايات الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا.

كما ستعرف المناطق الوسطى، والوسطى الشرقية، غدا، تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1000 و1200 متر.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا ومستقر.

توقعات درجات الحرارة

ستعرف أغلب الولايات الشمالية، تراجع ملحوض في درجات الحرارة، بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة، وستكون درجات الحرارة الدنيا منخفضة، وتصل لدون الصفر بالهضاب العليا الغربية ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الساحلية للوطن، فستعرف خلال الفترة الصباحية والليلية، درجات حرارة جد منخفضة تتراوح بين 6 و8 درجات.

وفيما يخص درجات الحرارة القصوى، فستصل إلى 8 درجات فقط، بولاية عين الدفلى، و9 درجات بولايات النعامة والبيض. و10 درجات بتيزي وزو، و15 درجة بالعاصمة والبليدة وتيبازة.

وعموما ستتراوح درجات الحرارة بين 8 و15 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 12 و18 درجة بالمناطق الجنوبية.