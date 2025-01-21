درجات حرارة استثنائية.. هذه حالة الطقس غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا وأجواء مستقرة ودرجات حرارة استثنائية وغير فصلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وبدورها، ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، غدا، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.