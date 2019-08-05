درجات حرارة بين 30 و43 يومي عيد الأضحى

ستشهد الولايات الشمالية للوطن يومي عيد الأضحى أجواء مستقرة وصافية بعد انقشاع الضباب خلال الصبيحة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء يومي العيد ستكون مغشاة نسبيا في الصبيحة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء ستعود إلى الصفاء بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى على المناطق الغربية والوسطى.

وأكدت بن رقطة، أن منطقة الهضاب العليا والأوراس ستشهد خلايا منعزلة أواخر النهار تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وأشارت بن رقطة، أن الأجواء بالجنوب ستكون مغشاة على أقصى الجنوب والهقار والتاسيلي مع تكوين خلايا مرفوقة بزخات من الأمطار.

وفيما يخص درجات الحرارة أشارت بن رقطة إلى أنها ستتراوح مابين 30 و34 درجة على السواحل، وما بين 36 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية.

كما أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 47 درجة بالجنوب.