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درجات حرارة تتخطى الـ 50 تحت الظل ..حظر التجوال بأدرار وورقلة

بقلم النهار أونلاين
درجات حرارة تتخطى الـ 50 تحت الظل ..حظر التجوال بأدرار وورقلة
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درجات حرارة تتخطى الـ 50 تحت الظل ..حظر التجوال بأدرار وورقلة

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