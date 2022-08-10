درجات حرارة تتعدى 45 درجة تحت الظل في الغرب وأمطار في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45درجة مئوية تحت الظل. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: مستغانم، الشلف ،عين الدفلى وغليزان.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 15ملم. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

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