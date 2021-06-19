درجات حرارة تتعدى 47 درجة مئوية ورياح قوية على 7 ولايات جنوبية

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في تنبيه لها صبيحة اليوم السبت من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة على المناطق الجنوبية. وقد تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء على ولايتي تقرت وورقلة.

وإضافة إلى درجات حرارة المرتفعة، حذرت ذات المصالح في بيان آخر، اليوم السبت، من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وذكر البيان 7 ولايات جنوبية معنية بالرياح القوية والتطاير الكثيف للرمال وهي: البيض، سعيدة، غرداية، النعامة، تيارت، تيميمون، الأغواط