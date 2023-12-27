درجات حرارة تحت الصفر.. أمطار متفرقة يوم السبت

ستبقى الأجواء مستقرة وصافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى على الولايات الشرقية للوطن. إلى غاية يوم السبت أين ستتحول الأجواء إلى غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الشرقية للوطن. مع درجات حرارة دنيا منخفضة وباردة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية خلال إتصال مع “النهار أونلاين”. أن الأجواء يوم غد الخميس ستكون مغشاة بالسحب السفلى والضباب الكثيف لتتحول إلى صافية على العموم منتصف النهار. بينما ستكون غائمة محليا على المرتفعات الوسطى والأوراس.

كما أن الأجواء بالمناطق الجنوبية، ستكون من مغشاة إلى غائمة على الصحراء الوسطى والواحات وشمال الصحراء والصحراء الشرقية. مع بعض الأمطار الرعدية على جنوب الواحات. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال محليا.

وكشفت بن رقطة، أن درجات الحرارة القصوى ستعرف إرتفاعا طفيفا غدا لتتراوح مابين 16 إلى 19 درجة على المناطق الشمالية. أما درجات الحرارة الدنيا فستكون تحت الصفر ليلا على الهضاب العليا لتصل إلى -1 درجة على البيض والجلفة ومن 1 إلى 8 درجات على الولايات الشمالية. وفي الجنوب تتراوح درجات الحرارة من 17 الى 22 درجة.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة، ومن يوم الجمعة إلى الأحد، ستكون مغشاة الى غائمة نسبيا على الولايات الوسطى والغربية يومي الجمعة والسبت. بينما على الولايات الشرقية الأجواء غائمة مرفوقة بأمطار محلية على السواحل ظهيرة السبت. في حين ستعود الأجواء إلى الصفاء والإستقرار يوم الأحد على كافة الولايات الشمالية للوطن.

درجات الحرارة تتراوح من 14 إلى 17 درجة وتصل الى 19 درجة على المناطق الداخلية الغربية يومي الجمعة والسبت. في حين تصل إلى 21 درجة يوم الأحد.