درجات حرارة تصل إلى 30 درجة طيلة الأسبوع

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية الأيام المقبلة على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الأمطار المتفرقة يوم الأربعاء على الولايات الغربية والوسطى.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ستكون ربيعية خلال النهار مع درجات حرارة فوق معدلها الفصلي، كما أن الطقس سيكون بارد خلال الليل والصبيحة. مع تسجيل سحب سفلى كثيفة على أغلب المناطق الوسطى والغربية تكون محملة بأمطار متفرقة يوم الأربعاء على ولايات الأغواط، الجلفة، سعيدة، البليدة، تيزي وزو، سطيف، خنشلة، الشلف، غليزان، وهران، وبجاية.

وأضافت ذات التوقعات، أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون فصلية خلال الصبيحة والليل لتتراوح مابين 8 إلى 12 درجة على الولايات الشمالية. غير أنها ستكون فوق معدلها الفصلي خلال الظهيرة على الولايات الوسطى والغربية. أين ستتراوح مابين 25 إلى 30 درجة مئوية. أما الأجواء على الولايات الشرقية فستكون فصلية حيث لن تتعدى درجات الحرارة 20 درجة. وبالجنوب من 20 إلى 30 درجة.

أما التوقعات طويلة المدى لمصالح الأرصاد الجوية، ومن يوم الإثنين 19 ديسمبر إلى غاية يوم الأربعاء 28 ديسمبر المقبل. فتشير النماذج الرقمية أن هنالك تمركز قوي للضغط الجوي على دول حوص البحر الأبيض المتوسط يخص أغلب ولايات الوطن. حيث سيكون حاجزا ومانعا لدخول الكتلة الهوائية الباردة من شمال أوروبا.