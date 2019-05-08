درجات حرارة تصل إلى 33 درجة على المناطق الساحلية والداخلية

تصل حتى 45 على بعض الولايات الجنوبية بداية من اليوم إلى غاية السبت

ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا محسوسا بداية من اليوم على المناطق الشمالية والساحلية والغربية، إضافة إلى المناطق الجنوبية التي ستصل بها الحرارة إلى 45 درجة.

وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي إلى أن الوضعية الجوية الحارة الصيفية نوعا ما ستستمر إلى غاية يوم السبت المقبل.

ستعرف درجات الحرارة في جل ولايات الوطن، أجواء صيفية استثنائية.

وهذا بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي مرفوق بكتلة هوائية ساخنة، مع وجود رياح ضعيفة تكاد تكون منعدمة.

وحسب خريطة اليقظة، فإن درجات الحرارة القصوى لنهار اليوم ستصل إلى 29 درجة بالجزائر العاصمة وتلمسان والجلفة، و32 درجة بقسنطينة وڤالمة وشلف.

إضافة إلى 33 درجة بالأغواط والمسيلة و38 درجة بغرداية، لتصل في أدرار إلى 41 درجة و45 درجة بعين ڤزام.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، يوم الخميس، فتصل إلى 29 بكل من عين الدفلى ووهران وتلمسان .

و42 ببرج باجي مختار وعين ڤزام و38 ببسكرة والواد وبشار، أما على مستوى الجزائر العاصمة فتصل إلى 28 درجة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المتوقعة ليوم السبت، فتتراوح ما بين 28 و30 درجة على السواحل ومن 29 و34 درجة على المناطق الشرقية.