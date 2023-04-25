درجات حرارة تصل إلى 40 نهاية الأسبوع

من المنتظر أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية الأسبوع خاصة يومي الخميس والجمعة. حيث ستصل إلى 40 درجة بالمناطق الداخلية و36 درجة بالمناطق الساحلية و 42 درجة بمناطق الجنوب .

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الوضعية الجوية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت تعرف ارتفاعا ملحوظا على المناطق الشمالية. حيث تصل الى 34 درجة على المناطق الساحلية والوسطى، وقد تصل إلى 36 درجة مئوية محليا.

وبالنسبة للمناطق الشرقية، تترواح درجات الحرارة بين 26 إلى 29 درجة وتصل يوم الجمعة إلى 34 درجة .

أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فستعرف درجات الحررة ارتفاعا محسوسا لتصل إلى 38 درجة على المرتفعات وحتى الأوراس، لتبلغ ذروتها يوم الجمعة بتسجيل 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية الغربية للوطن .

وبالنسبة للمناطق الجنوبية، تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة وسط الصحراء ووسط الجنوب.