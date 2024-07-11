درجات حرارة جد قياسية اليوم في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة مرتفعة جدا اليوم الخميس على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تسجيل موجة حر قياسية تتعدى 49 درجة في ولايات برج باجي مختار، أدرار، تندوف، ورقلة، والمنيعة . الجلفة، المسيلة وباتنة.

وفي تنبيه لها كذلك حذرت من تسجيل موجة حر على ولايات المدية، عين صالح، تيميمون، الشلف، إليزي، البيض، عين الدفلى، المدية وادرار، أين ستتجاوز الحرارة 46 درجة مئوية تحت الظل