درجات حرارة جد قياسية.. موجة حر بداية من الثلاثاء على هذه الولايات

ستشهد الولايات الغربية والوسطى موجة حر قياسية وارتفاع محسوس في درجات الحرارة بسبب اندفاع كتلة هوائية حارة من الجنوب. أين ستتراوح درجات الحرارة مابين 40 إلى 44 درجة تحت الظل.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستبقى مشمسة وحارة على الولايات الساحلية يومي الأحد والإثنين، مع أمطار تكون أحيانا رعدية على الولايات الداخلية. غير أنه وبداية من يوم الثلاثاء ستشهد الولايات الساحلية الوسطى والغربية موجة حر وارتفاع قياسي ومحسوس في درجات الحرارة، أين ستتراوح ما بين 40 الى 44 درجة تحت الظل وذلك إلى غاية يوم الجمعة.

كما ستكون الأجواء بالولايات الشرقية حارة، أين ستتراوح درجات الحرارة مابين 35 إلى 40 درجة. بينما على الولايات الجنوبية فتشير النماذج الرقمية من يوم الإثنين إلى الأربعاء. أن كتلة هوائية حارة ستخص الجنوب الغربي على غرار إن رصالح، رقان، أدرار وتيمياوين. أين ستتعدى درجات الحرارة 48 درجة.

أما عن حالة البحر فسيبقى هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي ولن تتعدى سرعة الرياح 20 كلم/سا. بينما بداية من يوم الثلاثاء سيصبح البحر من مضطرب إلى قليل الإضطراب.