درجات حرارة جد قياسية.. موجة حر على هذه الولايات غدا

نبهت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر بدرجات حرارة جد قياسية تتعدى الـ 47 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف نهار يوم غد الإثنين.

وحسب ذات النشرية، تستمر موجة الحر، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء المقبل على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو وعين الدفلى والمدية والبويرة وميلة وقسنطينة وسوق أهراس وقالمة المسيلة وباتنة.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية، من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف نهار يوم غد الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء المقبل على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.