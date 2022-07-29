درجات حرارة جد قياسية.. موجة حر قوية تضرب هذه الولايات بداية من الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية والجنوبية للوطن موجة حر، مع ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة بداية من الإثنين المقبل. بسبب مرتفع للضغط الجوي يخص كل ولايات الوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فالأجواء ستكون حارة على المناطق الغربية والوسطى بداية من يوم الإثنين القادم الفاتح من شهر أوت. أين ستتعدى درجات الحرارة 40 درجة على الولايات الساحلية و45 درجة بالولايات الداخلية. وتصل إلى 49 درجة على الولايات الجنوبية.

كما أن الأجواء غدا السبت والأحد ستكون حارة، أين ستتراوح درجات الحرارة من 35 إلى 42 درجة على الولايات الشمالية. ومابين 45 إلى 48 درجة بالجنوب على غرار ولايات تندوف، أدرار، تيميمون، وبني عباس.

أما عن حالة البحر، فأكدت الأرصاد الجوية، أنه سيكون من قليل الإضطراب إلى مضطرب محليا غدا السبت على السواحل الوسطى والغربية. فيما سيكون هادئ على السواحل الشرقية. مع درجة حرارة مياه البحر التي ستكون لطيفة لتتراوح مابين 24 إلى 26 درجة.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى، وإلى غاية يوم الإثنين 8 أوت المقبل. فتشير إلى أن الأجواء ستكون جد حارة مع درجات حرارة جد قياسية. خاصة على الولايات الغربية والوسطى مع استمرار خلايا رعدية على المدن الداخلية تؤدي إلى تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة بعد الظهيرة.

وكشفت ذات النماذج، أن هناك مرتفع قوي للضغط الجوي بنفسجي متمركز على الجهة الغربية والوسطى. يؤدي إلى ارتفاع كبير في الحرارة، كما أن الهواء الساخن سيخص الولايات الشرقية أيضا يوم الأربعاء 3 أوت.

أما عن درجات الحرارة خلال تلك الفترة. ستتعدى 40 درجة على الولايات الساحلية، و44 درجة على الولايات الداخلية. كما ستصل إلى 49 درجة بالولايات الجنوبية.

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