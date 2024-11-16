درجات حرارة جد مرتفعة إلى غاية يوم الثلاثاء.. التفاصيل

تشير النماذج الرقمية للرصد الجوي العالمي، إلى تسجيل استقرار في الوضعية الجوية مع تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة خاصة على المناطق الساحلية الغربية والوسطى.

ويتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تمركز مرتفع قوي للضغط الجوي على حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي سيعمل على استقرار الوضعية الجوية مع تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة عن معدلها الفصلي خاصة المناطق الساحلية الغربية منها والوسطى والتي ستتعدى 30 درجة مئوية تحت الظل، حيث ستستمر هذه الوضعية إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما سنسجل يوم غد الأحد، بعض قطرات الأمطار على بعض الولايات الجنوبية وهي تندوف، بني عباس، بشار.

وستعرف المدن الساحلية والقرب ساحلية وحتى الوسطى الغربية جو ثقيل وحار مع تطاير للرمال، يوم غد الأحد.

وسيستمر الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة القصوى خاصة على المناطق الغربية والوسطى كونها ستتعدى عتبة 30 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار الأحد.

أما المناطق الشرقية ستكون الأجواء صافية مع بعض السحب العابرة ودرجات حرارة فصلية نسبيا تتراوح بين 20 و25 درجة. وبالجنوب سنسجل درجات حرارة فصلية بين 18 و30 خلال الظهيرة. أما السواحل الوطنية ستكون درجات حرارة مرتفعة بين 15 و18 درجة في الفترة الليلية.

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