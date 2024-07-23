درجات حرارة جد مرتفعة اليوم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم على الولايات الجنوبية.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم غد الاربعاء على ولايات تندوف، ادرار، إن صالح، تيميمون.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات بني عباس، اليزي، تمنراست، برج باجي مختار.