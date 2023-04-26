قناة النهار درجات حرارة جد مرتفعة بهذه الولايات بقلم قناة النهار نشر في 26 أفريل 2023 - 14:04 شارك غرِّد أرسل 100 0 درجات حرارة جد مرتفعة بهذه الولايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EdYFG اقرأ أيضا المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان قناة النهار 11 أفريل سامية طبوش حول دور المرأة في الدراما هذه السنة.. قناة النهار 10 أفريل "عباس ريغي : "لكان نكتبوا المالوف راح نخرجوه من الروح تاعو قناة النهار 07 أفريل "محمد علال: "العمل الذي قدمه المخرج كريم موساوي يعتبر نقلة إستثنائية في تاريخ الدراما الجزائرية قناة النهار 13 أفريل بك نفتخر /🥰 تكريم البطلة حدّة🥰 كرّست وقتها من أجل تعليم النساء الأمّيات الكتابة والقراءة قناة النهار 09 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / حلوى بجوز الهند وبنيون محشي بالبندق قناة النهار 19 أفريل إشراق بريتال تكشف عن الأشخاص الذين ساعدوها في بنت البلاد قناة النهار 17 أفريل تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع قناة النهار 05 أفريل محمد رافع: كل أعمالنا من مالنا الخاص ونقدروا نافسو أعمال كبيرة بميزانية صغيرة قناة النهار 12 أفريل رمضان vlog / الغش في التوابل😲😲 قناة النهار 06 أفريل