درجات حرارة جد مرتفعة على 11 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من إستمرار موجة حر قياسية بالجنوب. أين تتعدى درجات الحرارة 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس على ولايات أدرار،إن صالح،تيميمون و ورقلة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من إستمرار موجة حر قياسية بوسط البلاد والهضاب، أبن تتعدى درجات الحرارة 46 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس على ولايات المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج وباتنة