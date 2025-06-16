درجات حرارة جد مرتفعة وأمطار على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية مع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الإثنين، على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف. إن صالح، أدرار و برج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، البيض، تمنراست، جانت و إن قزام.

وتتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09:00 من نهار اليوم. إلى غاية الساعة 15:00 زوالا. وهذا على ولايات إن صالح و أدرار.

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