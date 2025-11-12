درجات حرارة غير فصلية.. أجواء حارة بهذه الولايات اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة مقارنة بمعدلها الفصلي، حيث ستشهد بعض الولايات من الوطن أجواء حارة نهار اليوم الأربعاء.

وأوضحت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. مع تسجيل طقس حار على المناطق الساحلية والداخلية الغربية وكذا الوسطى.

ومن المتوقع كذلك تطاير بعض الرمال على المناطق الساحلية والداخلية الغربية للوطن. أما بالجنوب ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة على العموم لتصبح من مغشاة إلى غائمة على أقصى الجنوب.

وبخصوص درجات الحرارة، فستتراوح ما بين 26 و33 درجة بالمناطق الساحلية ومابين 20 و32 درجة بالمناطق الداخلية، وبالمناطق الجنوبية فستتراوح ما بين 21 و36 درجة.

