درجات حرارة قياسية.. أمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة بالجنوب.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على ولايات برج باجي مختار، وأدرار. وذلك بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات سوق اهراس، تبسة، خنشلة، باتنة، وأم البواقي.