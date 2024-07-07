درجات حرارة قياسية.. أمطار رعدية على 17 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الغربية والداخلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالجنوب.

وفي نشرية خاصة حذّرت من إستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل. إلى غاية يوم غد الإثنين على ولايات أدرار، إن صالح، تيميمون، و برج باجي مختار، المنيعة و تمنراست.

كما أشارت في تنبيه إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات وهران، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، المدية، الجلفة، الأغواط، المسيلة، برج بوعريريج. باتنة، سطيف، ميلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة وسكيكدة.