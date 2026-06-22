درجات حرارة قياسية.. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار موجة الحر بدرجات حرارة قياسية إلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: النعامة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، عين الدفلى، الشلف. غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت وسيدي بلعباس.

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