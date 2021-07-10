درجات حرارة قياسية بين الـ 44 و47 على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر تمس المناطق الشمالية تصل درجات حرارة بها إلى 44 درجة تحت الظل . وأوضح بيان ذات المصالح في نشرية أن موجة الحر ستكون بداية من منتصف النهار من يوم الغد الاحد الى غاية التاسعة من ليلة الاثنين.

والولايات المعنية هي كل من ولاية تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، وباتنة.

كما أفادت ذات النشرية أن كل من ولاية غيليزان الشلف وعين الدفلى ستشهد إرتفاع محسوس في درجات الحرارة.حيث تتراوح بين 46و 47 درجة تحت الظل طيلة مدة صلاحية النشرية.