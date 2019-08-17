درجات حرارة قياسية تتعدى 43 درجة غدا بالعاصمة و11 ولاية شمالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه خاص بدرجات حرارة قياسية غدا الأحد، تتعدى 43 درجة بالولايات الشمالية.

وحسب ذات التنبيه فإن الولايات المعنية هي كل من: الجزائر العاصمة، غليزان،الشلف، عين الدفلى،بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما أطلقت مصالح الأحوال الجوية تنبيها ثانيا، خاص بسقوط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم وإلى غاية التاسعة ليلا.

الولايات المعنية بهذا التنبيه هي: البيض، الجلفة، النعامة والأغواط.