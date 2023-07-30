درجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة طيلة نهار اليوم الأحد.

وأوضحت المصالح أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارةتراوح بين 48 و 49 درجة وتصل إلى 50 درجة محليا. على كل من ولاية برج باجي مختار، بني عباس، ادرار، عين تموشنتـ عين صالح وورقلة.

كما أشار المصدر نفسه أن ولاية الجلفة، المسيلة، غرب باتنة، جنوب خنشلة وجنوب تبسة ستسجل بها درجات حرارة تتراوح بين 44 و46 درجة وتصل إلى 47 درجة محليا طيلة نهار اليوم الأحد.

ومن المرتقب أن تسجل بعض ولايات الجنوب درجات حرارة تتراوح بين 48 و49 درجة وتصل إلى 50 درجة محليا. أما الولايات المعنية فهي: تقرت، الوادي، بسكرة، اولاد جلال والمغير.