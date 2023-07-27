درجات حرارة قياسية تصل إلى 50 على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية على الولايات الوسطى والجنوبية اليوم وغدا الجمعة.

وحسب نشرية خاصة حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قصوى تتراوح بين 48 و 49 درجة تحت الظل. كما يمكن أن تصل محليا إلى 50 درجة إلى غاية يوم الغد الجمعة. على ولايات تيميمون، أدرار، إن صالح وبرج باجي مختار.

كما حذرت في تنبيه آخر من إستمرار موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الخميس. على ولايات تيزي وزو، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، ورقلة، بني عباس، تندوف والمنيعة.