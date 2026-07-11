درجات حرارة قياسية تصل 46° إلى غاية يوم غد الأحد

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية. تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الأحد على الأقل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، غليزان. معسكر، المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف، قالمة، باتنة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

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