درجات حرارة قياسية على 16 ولاية

أفادت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية، باستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 47 درجة تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت المقبل.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية، في كل من سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى وتيزي وزو.

وأوردت نشرية ثانية، باستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 43 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية، في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة عنابة والطارف.

فيما أفادت نشرية خاصة أخرى، استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية، في كل من قسنطينة وقالمة وميلة والمسيلة وباتنة.