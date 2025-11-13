درجات حرارة قياسية على 7 ولايات اليوم الخميس!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم الخميس على بعض الولايات الغربية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح باللون الأصفر، حذّرت من تسجيل درجات حرارة قياسية على ولايات البليدة، مستغانم، معسكر. وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت.

كما أن تسجيل درجات الحرارة المرتفعة سيكون بداية من التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية السادسة مساء.

