درجات حرارة قياسية في هذه الولايات

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من درجات حرارة جد مرتفعة. وهذا بداية من الساعة العشرة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.

كما أشار التنبيه ذاته إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة، هي كل من سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، الشلف، مستغانم. إضافة إلى تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، بومرداس، معسكر والبليدة.

للإشارة، شهد الطقس الأسبوع الماضي، ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة، وهذا حسب ما كان قد أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية. من خلال النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فخلال الظهيرة، عرفت ارتفاعا غير عاديا وغير فصليا، على شمال البلاد ووسط البلاد. حيث تراوحت بالمناطق الشمالية حوالي 25 إلى 30 درجة. أما في الجنوب الغربي ووسط الصحراء، فتراوحت درجات الحرارة بين 30 إلى 40 درجة. في بني عباس، إن صالح، ان قزام، برج باجي مختار، تنمراست، اليزي.

وبخصوص البحر، سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. مع رياح تتراوح سرعتها بين 30 الى 40 كلم/سا.

وزارة الصحة تحذر

في حين، ذكرت وزارة الصحة، بالإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتباعها في أوقات الحرارة المرتفعة. في ظل الارتفاع المحسوس بدرجة الحرارة على عدة ولايات من الوطن.

وحذرت الوزارة، من أن الأطفال الصغار والأشخاص المسنّون وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

كما دعت وزارة الصحة، إلى غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. وإبقاء النوافذ مغلقة.

إضافة إلى تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، وإذا كان الخروج ضروريا فليكن بالصباح الباكر أو بساعة متأخرة من المساء.