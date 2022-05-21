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قناة النهار

درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022

بقلم قناة النهار
درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022
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درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022

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