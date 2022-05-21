قناة النهار درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 بقلم قناة النهار نشر في 21 ماي 2022 - 02:15 شارك غرِّد أرسل 116 0 درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bV9mL اقرأ أيضا أبو غالب يوجه تحية لرياض محرز على طريقته الخاصة قناة النهار 17 ماي الوزير الأول مرفوقا بصالح قوجيل و الفريق شنقريحة يعزون في وفاة خليفة بن زايد بسفارة الإمارات قناة النهار 17 ماي شاهد ..تدخّلات خـ.ـطيرة لرجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الضخم ببرج بوعريريج قناة النهار 20 ماي لجنة مراجعة الدعم.. ترحيب واسع من طرف الطبقة السياسية قناة النهار 19 ماي أنا فتاة مراهقة كرهت حياتي ودارنا ما يحبونيش واحد ما يفهمني..انصحيني قناة النهار 17 ماي النهار ترندينغ: خطوبة تتحول إلى مأساة بسبب حادث مرور وإبن بلماضي يصنع الحدث بهاتريك في الدور القطري قناة النهار 18 ماي أنا مقبلة على شهادة البكالوريا ووالديا يضغطو عليا بزاف..كيفاش ندير معاهم؟ قناة النهار 19 ماي أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات أخبار الجزائر 04 ماي وزير المجاهدين: رئيس الجمهورية لا يزال يوجه توجيهات بظرورة الاهتمام بتاريخ الوطن قناة النهار 08 ماي شاهد .. نجوم الجزائر ووفنانون عرب يزورون ضريح إيمدغاسن بباتنة قناة النهار 12 ماي