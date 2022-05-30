قناة النهار درجات حرارة قياسية نهار اليوم الإثنين 30 ماي 2022 بقلم قناة النهار نشر في 30 ماي 2022 - 02:04 شارك غرِّد أرسل 21 0 درجات حرارة قياسية نهار اليوم الإثنين 30 ماي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lkKhA اقرأ أيضا الممثل الراحل "أحمد بن عيسى" يشيع إلى مثواه الاخير بمقبرة العالية قناة النهار 25 ماي درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 قناة النهار 21 ماي حكاية نجاح: الطب البديل والرقية الشرعية قناة النهار 25 ماي من الإقتصاد للرياضة..هذا ما يعرفه السنغاليون عن الجزائر قناة النهار 26 ماي أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022 قناة النهار 23 ماي عنابة: توقيف شبكة وطنية مختصة في بيع الكوابل النحاسية المسـروقة قناة النهار 23 ماي دلال خير: طفل مصاب بمرض نادر وخطير لا علاج له والدواء يخفض المضاعفات فقط وغير موجود في الجزائر قناة النهار 27 ماي أحوال الطقس / أجواء صيفية على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 12 ماي جزائريون: تقليد الأصوات.. موهبة طورتها منال لتحقق بها حلمها قناة النهار 23 ماي أجواء صيفية جد حارة.. طقس الجمعة 20 ماي 2022 قناة النهار 20 ماي