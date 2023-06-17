درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل درجات حرارة قياسية مع تسجيل أمطار رعدية في عدة ولايات.

وأوضح التنبيه أنه سيسجل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

مشيرا إلى أن الولايات المعنية هي كل من عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وحسب تنبيه ثان أصدرته ذات المصالح سيتم تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 21:00. بولايتين جنوبيتين وهما برج باجي مختار و أدرار.

يشار أنه سيتم تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية منتصف الليل، حسب تنبيه مصالح الأرصاد الجوية.

أما الولايات المعنية فهي : تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة. بالإضافة إلى ولاية البيض، الأغواط، جانت، تمنراست، إن قزام، و برج باجي مختار.