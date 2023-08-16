درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية بداية من اليوم

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نشرية خاصة يحذر فيها من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية على عدة ولايات. كما سيجل تساقط أمطار رعدية على ولايات أخرى.

وأوضح المصدر أن موجة الحر التي ستشهدها بعض الولايات ستتراوح بها درجات الحرارة بين 39 و42 درجة. بداية من نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما أفاد تنبيه لذات المصالح، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر التساقط إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، أولاد جلال، عين الدفلى، المدية، الجلفة. بالإضافة إلى تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة وبشار.

وأفاد تنبيه ثان بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي: إليزي، جانت، إن صالح، تمنراست، إن قزام، أدرار و برج باجي مختار