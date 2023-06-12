درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل درجات حرارة قياسية، مع تساقط أمطار رعدية اليوم.

وأوضح تنبيه للمصالح، تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم بولايات الجنوب. مشيرة إلى أن الولايات المعنية هي: إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، إن قزام وتمنراست.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم . كما أوضح التنبيه أن تساقط الأمطار يستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: البيض، سعيدة، الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، تيسمسيلت وعين الدفلى. بالإضافة إلى تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، البويرة، المسيلة وبرج بوعريريج.

كما ستشهد كل من ولاية تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة وقسنطينة، تساقط أمطار.

كذلك ولاية قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة معنية بهذا التنبيه.