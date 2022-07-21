درجات حرارة قياسية ورطوبة عالية في هذه الولايات بداية من الأحد

ستشهد الولايات الشمالية والجنوبية للوطن وبداية من يوم الأحد المقبل. موجة حر و درجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة على الولايات الشمالية و49 درجة تحت الظل بالولايات الجنوبية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم كتلة هوائية ساخنة من الجنوب نحو المناطق الشمالية للوطن. مع ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تتعدى 75 بالمائة. كما أن درجات الحرارة ستشهد إرتفاعا قياسيا بداية من يوم الأحد المقبل. مع تشكل ضباب كثيف في الصبيحة على الولايات الساحلية وقرب ساحلية.

وعن درجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم الأحد، ستتراوح مابين 38 درجة مئوية تحت الظل إلى 46 درجة على الولايات الشمالية. ومابين 45 و49 درجة مئوية تحت الظل بالولايات الجنوبية.

كما ستصل إلى 40 درجة بالجزائر العاصمة، بومرداس، عنابة، سكيكدة والطارف. وتصل إلى 46 درجة مئوية تحت الظل بكل من ولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر. بالإضافة كذلك إلى ولايات سيدي بلعباس، قالمة، الطارف، باتنة خنشلة. وتصل إلى 43 درجة بولايات سطيف، تيزي وزو، قسنطينة، و البويرة.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية، فستصل إلى 49 درجة تحت الظل بكل من تيمياوين، ورقلة، المغير الوادي، ورقلة، عين صالح، أدرار، رقان، و المنيعة. مع تطاير للرمال ورداءة في الرؤية ببعض الولايات الجنوبية.

وكشفت مصالح الأرصاد الجوية، أن البحر سيكون هادئا وجميلا على طول الشريط الساحلي بداية من الغد الجمعة. حيث ستتراوح سرعة الرياح مابين 15 إلى 30 كلم/سا وعلو الأمواج لن يتعدى المتر. كما أن درجة حرارة مياه البحر ستصل إلى 24 درجة.

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