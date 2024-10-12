درجات حرارة قياسية وعودة الأمطار بداية من يوم الثلاثاء

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل طقس حار بدرجات حرارة جد مرتفعة خاصة على المناطق الشمالية.

حيث ستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية تحت الظل على المناطق الداخلية خاصة الغربية والوسطى.

أما بالنسبة للسواحل الوطنية، تبقى الأجواء حارة بداية من اليوم إلى غاية يوم الإثنين. مع تسجيل نسب رطوبة عالية على السواحل الوطنية أين ستتعدى 80 بالمائة.

حيث ستسجل درجات حرارة مرتفعة خلال الفترة الصباحية وحتى المسائية. أين ستصل إلى 29 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 30 و37 درجة السواحل الوسطى. أما المدن الداخلية ستصل الى غاية 39 درجة مئوية.

وبداية من يوم الاثنين تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، دخول اضطراب جوي محمل بأمطار جد غزيرة. تكون بكمية معتبرة محليا على كل من بني عباس وتندوف. في حين سينتقل الإضطراب الجوي صبيحة الثلاثاء الى المناطق الشمالية الغربية والوسطى.

وحسب ذات المصدر، فإن كمية الأمطار ستتعدى 40 ملم محليا على كل من بني عباس، تندوف وبشار. وسينتقل الاضطراب الجوي إلى الولايات الغربية وهران، سعيدة، سدي بلعباس، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، البيض والجلفة.