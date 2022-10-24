درجات حرارة مرتفعة إلى غاية نهاية الأسبوع

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر على أغلب المناطق الشمالية للوطن. وهذا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. كما ذكرت النشرية الجوية اليومية، لقناة النهار، أنه تم تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 35 و36 درجة. في كل من عنابة، جيجل، سكيكدة، العاصمة، البليدة، وهران، مستغانم.

أما المناطق الداخلية، 28 درجة في النعامة، المشرية. و38 درجة في عين الدفلى، الجلفة، تيارت. وستقارب 38 درجة في مستغانم، وعين تيموشنت، معسكر. وتلمسان 36 درجة.

بالمقابل، فإن المناطق الداخلية ستعرف انخفاض في درجات الحرارة الدنيا، حيث تم تسجيل حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجة.

أما الولايات الجنوبية تبقى الحرارة منخفضة مقارنة بالولايات الشمالية، بـ35 درجة خلال ظهيرة اليوم. وهذا بإن صالح، أدرار. وبشار 28 درجة، وغرداية 26 درجة، وإليزي وجانت، تمنراست، 22 إلى 25 درجة. و7 درجات في تمنراست، اليزي، جانت، إن امناس.

وبخصوص الرياح، ستصل إلى 40 كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير للرمال. أما الوضعية الجوية تبقى مشمسة ومستقرة على أغلب ولايات الوطن.

في حين، سيكون البحر، هادئ على طول الشريط الساحلي، مع رياح لن تتعدى سرعتها 20 كلم/سا. وعلو الأمواج أقل من المتر إلى 1 المتر.

وستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيّرا في الوضعية الجوية بداية نوفمبر القادم. بسبب قدوم منخفض للضغط الجوي من غرب البحر المتوسط. بعد موجة الحر التي شهدتها منذ أسبوعين.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية الحارة التي تعيشها الولايات الشمالية للوطن هذه الأيام هي امتداد لفصل الصيف. وذلك بسبب مرتفع للضغط الجوي تمركز على حوض البحر الابيض المتوسط ولم يتحرك. مشيرة إلى أن الولايات الشمالية وخاصة الداخلية الغربية كانت تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة أدت إلى ارتفاع في درجات الحرارة.