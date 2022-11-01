درجات حرارة مرتفعة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي خلال العشر أيام الأولى من شهر نوفمبر. وأوضحت المصالح أن هذا الإرتفاع سيخص المناطق الشمالية.

حيث تشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، تسجيل وضعية جوية مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة بكثير عن معدلها الفصلي خلال هذه الفترة.

أما عن حالة الطقس لنهار اليوم الثلاثاء، أكدت المصالح أن الأجواء ستعرف استقرارا وصفاءً مع تسجيل بعض السحب الخفيفة على الجنوب الغربي. فيما ستكون الرياح من ضعيفة إلى معتدلة تميز أغلب ولايات الوطن باستثناء أقصى الجنوب، أين سيتم تسجيل رياح قوية قد تتعدى 40 كلم/سا تكون مرفوقة بتطاير للرمال.

وبخصوص درجات الحرارة، يستمر تسجيل الأجواء المستقرة مع درجات حرارة مرتفعة خلال الظهيرة على شمال البلاد.