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قناة النهار

درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن

بقلم قناة النهار
درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن
إرتفاع درجات الحرارة
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درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن

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