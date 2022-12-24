قناة النهار درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2022 - 10:37 إرتفاع درجات الحرارة شارك غرِّد أرسل 143 0 درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6hpns اقرأ أيضا طريقة إحتيال صادمة 😱😱الإطاحة بإمرأة تستأجر شقق لمدة قصيرة وتعيد تأجيرها للضحايا قناة النهار 23 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" ممنوع إستيراد حاجة تتّخدم في الجزائر..بشرط إحترام ذوق المواطن قناة النهار 14 ديسمبر عدالة: محاربة الفساد.. أكثر من 200 إنابة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 09 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر سامية طبوش: لي يعرفوني برا كثر من لي يعرفوني في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 15 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة قناة النهار 08 ديسمبر تربية: إصلاح المناهج التربوية بما يتماشى مع الهوية الوطنية والثوابت الدينية قناة النهار 10 ديسمبر "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر وهران/ زخات مطر تُغرق طرقات ومؤسسات تربوية وأراضي فلاحية ببلدية حاسي بونيف قناة النهار 03 ديسمبر