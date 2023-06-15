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قناة النهار

درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق
ارتفاع درجات الحرارة
  • 54
  • 0

درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق

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