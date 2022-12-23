قناة النهار درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي بقلم قناة النهار نشر في 23 ديسمبر 2022 - 14:48 إرتفاع درجات الحرارة شارك غرِّد أرسل 49 0 درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/17FSl اقرأ أيضا فالحلوة والمرّة / أروع زوجين قد تصادفهما في حياتك يجتمع فيهما الحب والرومنسية.. ترقّبوها قناة النهار 06 ديسمبر وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن قناة النهار 19 ديسمبر "حسين آشيو: "شاهدنا الڨرينطا الارجنتينية خاصة بعد تصريح مبابي قبل النهائي قناة النهار 18 ديسمبر رئيس الجمهورية يقلد ملك الأردن وسام أثير من مصف الإستحقاق للجمهورية الجزائرية قناة النهار 04 ديسمبر رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين قناة النهار 22 ديسمبر رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية قناة النهار 22 ديسمبر إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل قناة النهار 21 ديسمبر تعليم عالي: في يومها العالمي .. هل يتحكم الطلبة في اللغة العربية قناة النهار 18 ديسمبر مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين قناة النهار 16 ديسمبر زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم قناة النهار 12 ديسمبر