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قناة النهار

درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي

بقلم قناة النهار
درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي
إرتفاع درجات الحرارة
  • 49
  • 0

درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي

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