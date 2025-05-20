درجات حرارة مرتفعة وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس لنهار اليوم الثلاثاء، والذي سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع تساقط بعض الأمطار المحلية.

حيث ستشهد المناطق الشمالية للبلاد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم مع نشاط رعدي بالمناطق الداخلية. الهضاب العليا وكذا الأوراس، خلال الظهيرة والمساء وتتخللها بعض الأمطار المحلية.

وحسب ذات المصالح ستسجل المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا، وستتراوح سرعة الرياح بين 15 و30 كلم/سا. على السواحل والمناطق الداخلية. و30 و40 كلم/سا على الهضاب العليا والأوراس مع تطاير للرمال على الهضاب العليا الغربية.

أما بالجنوب ستكون الأجواء مصافية على العموم مع تشكل بعض الرعود خلال الظهيرة الهقار الطاسيلي باتجاه جنوب شرق الصحراء. قد تكون بعض الأمطار المحلية.

أما سرعة الرياح ستتراوح بين 20 و40 كلم/سا على الحدود الجزائرية المالية ومن أقصى الجنوب الهقار والطاسيلي. وعلى الجنوب الغربي مع تطاير للرمال محليا وستتراوح بين 15 و 30 كلم/سا على باقي المناطق الصحراوية.

وفيما يخص درجات الحرارة الدنيا ستتراوح بين 17 و19 درجة بالمناطق الساحلية، و14 و23 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 20 و32 درجة.

أما درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 23 و31 درجة بالمناطق الساحلية، و25 و36 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 35 و45 درجة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور