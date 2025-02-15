درجات حرارة مرتفعة وأمطار رعدية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل درجات حرارة مرتفعة على الولايات الساحلية فيما ستشهد المناطق الجنوبية تساقط أمطار معتبرة محليا.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايتن منالجنوب الغربي للبلاد بشار وبني عباس، خلال أواخر ظهيرة اليوم. تغير في الوضعية الجوية، وذلك بمرور اضطراب جوي شديد الفعالية يتمثل في تساقط أمطار معتبرة محليا. بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايتي بشار وبني عباس.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فان الجنوب الغربي سيشهد اضطراب جوي نشيط وسريع الفعالية. يتمثل في تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على بشار وبني عباس، ليمتد إلى وسط الصحراء والهضاب العليا الغربية خلال يوم غد الأحد.

ومن المتوقع أن تتعدى كميات الأمطار المتساقطة 20 ملم محليا على بشار وبني عباس.

كما ستعرف ولايات النعامة، مشرية، البيض، عين الصفراء خلال ظهيرة يوم غد الأحد تساقط أمطار.

أما بالمناطق الساحلية والداخلية والأورس ستكون الأجواء مشمسة إلى غاية الأسبوع المقبل، مع تسجيل ارتفاع طفيف. في درجات الحرارة القصوى بالمناطق الشمالية خاصة الغربية منها وحتى الوسطى والغربية بداية من يوم الاثنين.

وحسب ذات المصالح، بداية من يوم الاثنين ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و23 درجة على السواحل الوطنية، بالمناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ستتراوح بين 11 و23 درجة.

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