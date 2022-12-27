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قناة النهار

درجات حرارة منخفضة على المناطق الشمالية للوطن

بقلم قناة النهار
درجات حرارة منخفضة على المناطق الشمالية للوطن
طقس
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درجات حرارة منخفضة على المناطق الشمالية للوطن

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رابط دائم : https://nhar.tv/Ipziw
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