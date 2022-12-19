قناة النهار درجة حرارة منخفضة خلال الصبيحة..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2022 - 13:15 حرارة منخفضة شارك غرِّد أرسل 95 0 درجة حرارة منخفضة خلال الصبيحة..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HGBwu اقرأ أيضا إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر طيب معانا /حساء البسباس😋😋 الدجاج على الطريقة الهندية مع أرز ريزوتو .. تحلية بالفراولة🍓🍓 قناة النهار 11 ديسمبر عمرة: ضياع وتخلف المعتمرين عن رحلات عودتهم .. مسؤولية من قناة النهار 06 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول قناة النهار 12 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: بسبب عرقلة البنك .. مشروع فندق بـ 500 مليار يتوقف والمستثمر يستغيث ويستنجد بالنوي قناة النهار 29 نوفمبر مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل قناة النهار 07 ديسمبر كفيف يشكر قطر بطريقته الخاصة وميسي يتلقى تهديدات من ملاكم مكسيكي بسبب إهانته لقميص منتخب بلاده قناة النهار 29 نوفمبر النهار breakfast .. مع الشاف وسام قناة النهار 14 ديسمبر