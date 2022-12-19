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قناة النهار

درجة حرارة منخفضة خلال الصبيحة..التفاصيل

بقلم قناة النهار
درجة حرارة منخفضة خلال الصبيحة..التفاصيل
حرارة منخفضة
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درجة حرارة منخفضة خلال الصبيحة..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/HGBwu
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