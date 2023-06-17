درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة في لقاء الخضر أمام أوغندا

سيكون لاعبو الخضر أمام واقع صعب خلال موقعة الغابون بملعب “جابوما” في الكاميرون، التي ستجري ضمن تصفيات كان كوت ديفوار.

وأبرز موفد النهار إلى مدينة دوالا تفاصيل الأجواء و الظروف المناخية هناك، حينما قال أن درجة الحرارة ستصل إلى 31 درجة، في حين ستصل الرطوبة إلى 82 بالمائة.

وهو الأمر الذي سيأثر بنسبة كبيرة على مستوى المقابلة المنتظرة. خاصة من الجانب الجزائري وبالخصوص الوافدين الجديد على غرار حسام عوار.

كما قال أن أرضية الميدان ستكون جاهزة بعض الشيء مقارنة بالظروف السابقة، في حين أكد إمكانية هطول أمطار غزيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti