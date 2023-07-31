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قناة النهار

درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات

بقلم قناة النهار
درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات
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درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات

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