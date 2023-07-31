قناة النهار درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2023 - 09:29 شارك غرِّد أرسل 148 0 درجــات حرارة تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايــات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6rogS اقرأ أيضا عين الدفلى: التوصيلات غير الشرعية لشبكة المياه تسبب تذبذب في تزويد السكان بمياه الشروب قناة النهار 22 جويلية البويرة : الوالي يقف على مخلفات الحرائق ببلدية معالة قناة النهار 27 جويلية عم الطفل الضحية يروي للنهار لحظة العثور على جثـ.ته بخزانة مولد الكهرباء قناة النهار 18 جويلية والي ولاية البويرة يفاجئ عائلة متضررة من الحرائق ويمنحها سكن عل المباشر ويعد بتجهيزه قناة النهار 29 جويلية طالع هابط : الشعب مشتاق قطرة ماء وهو يضيع في أولاد فايت بالعاصمة منذ 4 أشهر ولا أحد تدخل قناة النهار 30 جويلية البيض : تسجيل أزيد من 160 حالة تسمم غذائي قناة النهار 24 جويلية صريح جدا: الإكثار من شرب الماء.. أفضل وسيلة للتغلب على موجة الحر عند الجزائريين قناة النهار 25 جويلية النهار في بيت التلميذ محمد الامين بن قداش صاحب أعلى معدل وطنيا في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية بين 7000 دج ومليون سنتيم..هذا ما يخصصه الجزائريون لقضاء يوم في الشاطئ قناة النهار 29 جويلية والد الشهيد العسكري فيصل بن خليفة : مات شهيد..يماه خباتلو حقفو من لحم العيد لكن القدر اقوى قناة النهار 25 جويلية