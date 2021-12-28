درصاف بطلة ROMANTIQUE تخرج عن صمتها وتكشف!

كشفت، بطلة أغنية الشاب بلال “رومونتيك”، تفاصيل جديدة حول حالتها، حيث خرجت عبر مقطع فيديو توضيحي. كما قالت “درصاف”، إنها تعيش ظروف صعبة في الآونة الأخيرة مثل كل الناس.

وأضافت “درصاف”، عبر الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية “أنستغرام”، أنها ابتعدت عن الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة. كما تابعت “لو كانت لي نية في استغلال ظروفي للشهرة لفعلت هذا بنفسي ولاأنتظر الغير”.

في حين أوضحت عارضة الازياء “درصاف”، بخصوص الصور المنتشرة، قائلة” استيقظت باكرا ولم أجد القهوة”. واضافت “فخرجت مباشرة لشرائها دون تغيير ملابسي ومشط شعري الذي غيرت تسريحته”.

كما أشارت، “درصاف”، إلى أنها شاهدت المدعوة “شاهيناز” التي نشرت الصور مع طفلها. وأضافت بطلة “رومونتيك” الشهيرة انها حقيقة تمر بظروف صعبة لكن “ليس كما يظن ويراها الناس”.

https://www.instagram.com/p/CYAUZFfB0Cw/

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لـ”درصاف” وهي تتجول بشوارع مدينة وهران في حالة مزرية.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن العارضة، درصاف، وقعت ضحية لأعمال السحر والشعوذة. كما نشرت زميلتها عارضة الأزياء شهيناز سهام، مقطع فيديو على ستوري حسابها بانستغرام، حيث قالت إنها شاهدتها تمشي في الشارع وتتحدث مع نفسها. كما أنها كانت ترتدي ملابس منزلية “بجامة” في عز البرد والشتاء.

وأضافت عارضة الأزياء أنها خشيت الإقتراب منها والتحدث معها لأنها كانت تحمل طفلها الصغير. كما كشف زبير عمير مقدم حصة زوجوني، عن تفاصيل جديدة في قضية سحر المدعوة بـ”درصاف”.

وجاء في الفيديو الذي بثه زبير عمير أن عارضة الأزياء صديقة له منذ 5 سنوات أو أكثر .مشيرا إلى أن درصاف أخبرته أنها تعاني من السحر منذ 4 سنوات أو أكثر.

كما أضاف زبير “قبل سنة من الآن هربت درصاف من وهران إلى شراقة بالعاصمة”. وتابع زبير عمير “ساعدتها وأحضرت لها راقي. إلا أنها هربت للمرة الثانية وعادت إلى وهران”.